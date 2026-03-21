Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

ঈদের সকালে সড়কে প্রাণ গেল ওজোপাডিকোর কর্মকর্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
শরীফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) এক কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার আজ শনিবার (২১ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কর্মকর্তার নাম শরীফুল ইসলাম (৩০)। তিনি ওজোপাডিকোর ফরিদপুরের সদরপুরের সুইচ বোর্ড অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শরীফুল ইসলাম কোটালীপাড়ার টুপুরিয়া গ্রামের মোকসেদ আলী সেখের ছেলে।

ফরিদপুরের সদরপুর ওজোপাডিকো আবাসিক প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সদরপুর ওজোপাডিকো সুইচ বোর্ড অ্যাটেনডেন্ট কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম ঈদের ছুটিতে মোটরসাইকেলে করে নিজ গ্রামের বাড়ি টুপুরিয়া যাচ্ছিলেন। এ সময় বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলে শরীফুল ইসলাম মারা যান। পরে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

বিষয়:

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাগোপালগঞ্জ সদরজেলার খবরকর্মকর্তা
