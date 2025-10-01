Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় বজ্রপাতে সমীর বাড়ৈ (৩৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের লখন্ডা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

সমীর বাড়ৈ লখন্ডা গ্রামের সাধন বাড়ৈর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সমীর গতকাল দিবাগত রাতে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশের বিলে জাল দিয়ে মাছ ধরতে যান। রাতে তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন সকালে খুঁজতে বের হয়। পরে বিলের পাশ থেকে অচেতন অবস্থায় সমীরকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের এখানে নিয়ে আসার আগেই সমীর বাড়ৈর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে লখন্ডা গ্রামে বজ্রপাতে সমীর বাড়ৈ নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। জেলের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ তাঁদের কাছ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

ফ্লোটিলার পাহারায় থাকছে না ইতালির যুদ্ধজাহাজ, আজ রাতেই ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

কিশোরগঞ্জে হর্টিকালচারের উপপরিচালকের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা, তদন্তে সত্যতা মেলেনি

কিশোরগঞ্জে হর্টিকালচারের উপপরিচালকের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা, তদন্তে সত্যতা মেলেনি

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০