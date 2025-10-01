Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গোপালগঞ্জ

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি  
পোড়ানো মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
পোড়ানো মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় রামশীল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীসহ চারজনকে মারধর ও মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ ইসলাম শাওনকে (২৫) উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার বাগানউত্তরপাড়া গ্রামের খাইরুল বশার নান্নুর ছেলে ও সিকিরবাজারের গ্যাস ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ ইসলাম শাওন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গতকাল রাতে রামশীল ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে পূজা দেখতে যান। এ সময় রামশীল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ক্লিনটন বিশ্বাস ও তাঁর লোকজনের সঙ্গে মোটরসাইকেল সাইড দেওয়া নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ক্লিনটন বিশ্বাস লোকজন নিয়ে ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ, সোয়াদী শেখ (২০), রসুল ফকির (১৮) ও ফেরদাউস ঘরামী (১৯) নামের চারজনকে মারধর করেন। মারধরের পরে ইমতিয়াজের কাছ থেকে মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে ছাত্রদল নেতা ক্লিনটন বিশ্বাস রামশীল ব্রিজের ওপর নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন।

গুরুতর আহত ইমতিয়াজ বলেন, ‘মঙ্গলবার রাতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে রামশীলের রাজাপুরে পূজা দেখতে যাই। রাস্তায় মোটরসাইকেল সাইড দেওয়া নিয়ে ক্লিনটন বিশ্বাস আমাদের গালিগালাজ করে মারধর করে। এ সময় আমার কাছ থেকে সুজুকি এফআই মডেলের মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে রামশীল ব্রিজের ওপর বসে পুড়িয়ে ফেলে।’

রামশীল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ক্লিনটন বিশ্বাস বলেন, ‘গ্যাস ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ কয়েকটি মোটরসাইকেল নিয়ে আমাদের গাড়ির গতিরোধ করে আমাদের মারধর করে। একপর্যায়ে এলাকাবাসী এসে ইমতিয়াজের মোটরসাইকেল পুড়িয়ে ফেলে। আমরা কেউ ইমতিয়াজকে মারধর করিনি। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে।’

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক লালন শেখ বলেন, ‘রামশীল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে মারধর ও মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ পেয়েছি। যদি অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

কোটালীপাড়াগোপালগঞ্জজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

ফ্লোটিলার পাহারায় থাকছে না ইতালির যুদ্ধজাহাজ, আজ রাতেই ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

কিশোরগঞ্জে হর্টিকালচারের উপপরিচালকের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা, তদন্তে সত্যতা মেলেনি

কিশোরগঞ্জে হর্টিকালচারের উপপরিচালকের বিরুদ্ধে বাবুর্চির মামলা, তদন্তে সত্যতা মেলেনি

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০