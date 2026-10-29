গাজীপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন, একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ
গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের সারদাগং এলাকায় গ্যাস লিকেজ থেকে লাগা আগুনে একই পরিবারের পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলো রিয়াজুল শেখ, আরিফা বেগম, ফারিয়া, রোজিনা ও এক বছর বয়সী শিশু মো. রহিম। তাদের মধ্যে রিয়াজুল শেখের শরীরের ৪০ শতাংশ, আরিফা বেগমের ৫ শতাংশ, ফারিয়ার ৮ শতাংশ ও ১৮ বছর বয়সী রোজিনার শরীরের ১ শতাংশের কম পুড়ে গেছে। এক বছর বয়সী শিশু রহিমের শরীরও ১ শতাংশের কম দগ্ধ হয়েছে।
দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে রিয়াজুল শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের রেসিডেন্ট সার্জন (ইমার্জেন্সি) সুলতান মাহমুদ শিকদারের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তালহা বিন জসিম জানান, দগ্ধ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।