গাজীপুরে ধর্ষণ মামলায় পলাতক আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
গাজীপুরের শ্রীপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে আতিকুল নামের এক পলাতক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার গাজীপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং জেলা ও দায়রা জজ ফারহানা ফেরদৌস এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ৭ মে রাতে শ্রীপুর থানার কেওয়া পূর্ব খণ্ড গ্রামের নিজ বাড়িতে নিজ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যান গৃহবধূ মোছা. রুমা আক্তার (২২)। এ সুযোগে আগে থেকে ওত পেতে থাকা প্রতিবেশী আতিকুল ঘরের খাটের নিচে লুকিয়ে থাকেন। পরে রুমা ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লে আতিকুল খাটের নিচ থেকে বের হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়।
ঘটনার পর ভুক্তভোগীর ডাক্তারি পরীক্ষা গাজীপুর সদর হাসপাতালে সম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে মামলার বিচারিক কার্যক্রম শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামিকে এ দণ্ড দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু তাহের নয়ন রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে বিচারক এ রায় দিয়েছেন। এ রায়ের মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার পেয়েছেন বলে আমরা মনে করি। পলাতক আসামিকে আইনের আওতায় এনে দণ্ড কার্যকর করা এখন জরুরি। আমরা আশা করি, আসামিকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে রায় কার্যকরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’