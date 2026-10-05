Ajker Patrika
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গাজীপুর

কাপাসিয়ায় বজ্রপাতের বিকট শব্দে স্কুলের ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
কাপাসিয়ায় বজ্রপাতের বিকট শব্দে স্কুলের ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বজ্রপাতের বিকট শব্দে সিঙ্গুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নে বিদ্যালয়টির অদূরে বজ্রপাত হয়। এতে আতঙ্কিত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। তাদের মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

অসুস্থ শিক্ষার্থীদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে স্কুলের অদূরে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। তখন সব শ্রেণির ক্লাস চলছিল। প্রথমে অষ্টম শ্রেণির তিনজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়।’

বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে ওষুধ দেওয়া হলেও তারা সুস্থ হয়নি বলে জানান প্রধান শিক্ষক। পরে অভিভাবকদের ফোন করে ডেকে ১১ শিক্ষার্থীকে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, ‘বজ্রপাতের সময় খুব জোরে বিকট শব্দ হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ভয় পেয়ে যায়। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে।’

কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীগাজীপুরকাপাসিয়াঢাকা বিভাগবজ্রপাত
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