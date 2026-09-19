আগৈলঝাড়ায় ট্রান্সফরমার চোর চক্রের ২ জন আটক

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় আটটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় চোরচক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার সেরাল গ্রামের আবুল বাশার সন্যামতের ছেলে জামাল হোসেন (৩২) ও একই গ্রামের সুলতান ভূঁইয়ার ছেলে ইমন ভূঁইয়া (১৯)।
পুলিশ জানায়, উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের সেরাল, বাকাল ইউনিয়নের স্বরবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটে। একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র দীর্ঘদিন ধরে এসব ট্রান্সফরমার চুরি করে আসছিল।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ট্রান্সফরমারের কিছু মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, ‘আটক দুজনকে আজ শনিবার দুপুরে বরিশাল আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
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