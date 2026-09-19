Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরে জমির দখল নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি 
নাটোরে জমির দখল নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫
প্রতীকী ছবি

নাটোরের গুরুদাসপুরে জমির দখল নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের কুমারখালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

স্থানীয় ময়নাল শেখ ও নজরুল শেখের সমর্থকদের মধ্যে হয় এই সংঘর্ষ। সংঘর্ষে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষে এক পক্ষের আহতদের মধ্যে রয়েছে ময়নাল শেখ (৬০), তাঁর ছেলে সোহেল রানা (৩৫), জাহিদুল ইসলাম (৪০), সুলতান হোসেন (৩০), ডাবলু (৩০), রাব্বি (৩১), শরীফা খাতুন (৩৮), রুনা খাতুন (২২) ও জাহানারা বেগম (৪৫) আহত হন। তাঁদের নাটোর ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ নজরুল শেখের সমর্থক সাইদুল ইসলাম (৪৪), রফিকুল ইসলাম (৪২), আব্দুল হাকিম (৩৬), বাবুলাল (৩৮) ও রমিজুল ইসলামকে (৪৬) আহত অবস্থায় গুরুদাসপুর ও নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান তথ্যটি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো পক্ষই থানায় অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুরসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগআহত
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