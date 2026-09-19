স্বামী মাদক মামলায় কারাগারে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর স্ত্রী ইয়াবাসহ আটক

বরিশালের মুলাদীতে মাদক মামলায় স্বামী কারাগারে যাওয়ার পর তাঁর ইয়াবার কারবার করছিলেন স্ত্রী রুবী বেগম (৪৫)। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন তিনি।
গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার তেরচর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত ১০টার দিকে মুলাদী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তেরচর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুবী বেগমকে ৬০টি ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৭৫ হাজার ২০০ টাকাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি ওই এলাকার সালাম মাঝির স্ত্রী।
পুলিশ আরও জানায়, গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে একাধিক মাদক মামলার আসামি সালাম মাঝিকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে ১১ সেপ্টেম্বর কারাগারে পাঠানো হয়। স্বামী কারাগারে যাওয়ার পর থেকে রুবী বেগম ইয়াবার কারবার করছিলেন বলে জানায় পুলিশ।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, ‘ইয়াবাসহ আটক রুবী বেগমের বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে বরিশালের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
সমাবেশে গ্রাহক শোষণ ও হয়রানির গণবিরোধী প্রিপেইড মিটার বাতিল, সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারিকরণের তৎপরতা বন্ধ, বিদ্যুৎ সংকটের জনবান্ধব সমাধান, বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।৫ মিনিট আগে
আমার ছেলে কী অন্যায় করেছে, আমি জানতে চাই। আমাকে জবাব দেন। আমি কুমিল্লায় চাকরি করতে এসেছি, এটা কি আমার অন্যায়? আমার ছেলে কী অন্যায় করেছে? আমি শুধু এটুকু জানতে চাই। আমি কোন দেশে থাকি, এটা কোন দেশ? একটা ছেলে বাসা থেকে বের হবে, তাকে মেরে ফেলবে...২৫ মিনিট আগে
রংপুরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ইমারত হোসেন (৫১) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। ভুক্তভোগী শিশুটি বর্তমানে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি রয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুরে জমির দখল নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের কুমারখালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি। স্থানীয় ময়নাল শেখ ও নজরুল শেখের সমর্থকদের মধ্যে হয় এই সংঘর্ষ। সংঘর্ষে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে