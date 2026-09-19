Ajker Patrika
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বরিশাল

স্বামী মাদক মামলায় কারাগারে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর স্ত্রী ইয়াবাসহ আটক

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
স্বামী মাদক মামলায় কারাগারে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর স্ত্রী ইয়াবাসহ আটক
ইয়াবা কারবারির অভিযোগে রুবী বেগম আটক। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদীতে মাদক মামলায় স্বামী কারাগারে যাওয়ার পর তাঁর ইয়াবার কারবার করছিলেন স্ত্রী রুবী বেগম (৪৫)। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার তেরচর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত ১০টার দিকে মুলাদী পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তেরচর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুবী বেগমকে ৬০টি ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৭৫ হাজার ২০০ টাকাসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি ওই এলাকার সালাম মাঝির স্ত্রী।

পুলিশ আরও জানায়, গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে একাধিক মাদক মামলার আসামি সালাম মাঝিকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে ১১ সেপ্টেম্বর কারাগারে পাঠানো হয়। স্বামী কারাগারে যাওয়ার পর থেকে রুবী বেগম ইয়াবার কারবার করছিলেন বলে জানায় পুলিশ।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, ‘ইয়াবাসহ আটক রুবী বেগমের বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে বরিশালের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাইয়াবামামলাবরিশাল বিভাগমুলাদীকারাগার
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