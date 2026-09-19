Ajker Patrika
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চুয়াডাঙ্গা

মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেসে উঠল নিখোঁজ কারখানাশ্রমিকের মরদেহ

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ০১
মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেসে উঠল নিখোঁজ কারখানাশ্রমিকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মাইজ উদ্দিন (৫০) নামের এক কারখানাশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে নদীতে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে সদর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মরদেহটি উদ্ধার করেন।

নিহত মাইজ উদ্দিন ঢাকার লালবাগ থানার রসুলবাগ এলাকার শামসু উদ্দিনের ছেলে। তিনি ওই এলাকার একটি জুতা তৈরির কারখানায় ৮ থেকে ৯ বছর ধরে কাজ করছিলেন।

পুলিশ জানায়, মাইজ উদ্দিন গত নয় দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে মাথাভাঙ্গা নদীতে তাঁর মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তবে মরদেহের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মারুফ রহমান বলেন, নিহতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাপুলিশনদীখুলনা বিভাগমরদেহশ্রমিক
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