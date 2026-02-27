Ajker Patrika
ঢাকা

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩২
ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা আওয়ামী লীগের সাত নেত্রী ও তাঁদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কের স্টার কাবাব রেস্তোরাঁর সামনে থেকে ২০-২৫ জন নারী ‘মুজিবপ্রেমিক বাংলার নারীরা’ লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল বের করেন। স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ৩ নম্বর সড়কের দিকে অগ্রসর হন।

ধানমন্ডি জোনের সহকারী কমিশনার শাহ মুস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, মিছিলের খবর পেয়ে টহলরত মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় সাত নারীকে আটক করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, মিছিলকারীদের বহনকারী একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে এবং এর চালককেও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

নিষিদ্ধআটকঢাকা জেলাধানমন্ডিপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

সম্পর্কিত

চাটমোহরে টেন্ডার ঘিরে সংঘর্ষ: বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

চাটমোহরে টেন্ডার ঘিরে সংঘর্ষ: বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে হবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার: ভূমিমন্ত্রী

ভূমিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে হবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার: ভূমিমন্ত্রী

কুয়াকাটায় আগুনে পুড়ল ৮ দোকান, ক্ষতি প্রায় অর্ধকোটি টাকা

কুয়াকাটায় আগুনে পুড়ল ৮ দোকান, ক্ষতি প্রায় অর্ধকোটি টাকা