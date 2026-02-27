ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন মহিলা আওয়ামী লীগের সাত নেত্রী ও তাঁদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাসের চালককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কের স্টার কাবাব রেস্তোরাঁর সামনে থেকে ২০-২৫ জন নারী ‘মুজিবপ্রেমিক বাংলার নারীরা’ লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল বের করেন। স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ৩ নম্বর সড়কের দিকে অগ্রসর হন।
ধানমন্ডি জোনের সহকারী কমিশনার শাহ মুস্তফা তারিকুজ্জামান বলেন, মিছিলের খবর পেয়ে টহলরত মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অংশগ্রহণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় সাত নারীকে আটক করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, মিছিলকারীদের বহনকারী একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে এবং এর চালককেও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
পাবনার চাটমোহরে হাট-বাজার ইজারার দরপত্র (টেন্ডার) দাখিলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব আতিকুর রহমান সাচ্চুকে প্রধান আসামি করে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ৯ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
ভূমিসংক্রান্ত নানা সমস্যা ও অনিয়ম দূর করতে উন্নত দেশের মতো ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।৪০ মিনিট আগে
ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়ার এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। যদিও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খবর পাওয়ার পর সকাল ৮টার দিকে তাঁরা পৌঁছান।১ ঘণ্টা আগে
তথ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের কাছে অবাধ তথ্য সরবরাহে একটি আধুনিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে। সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ধারায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে