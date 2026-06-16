Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার দুই মাদক কারবারি । ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাবড়ি ও নগদ টাকাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে টঙ্গীর আউচপাড়া এলাকার বাবর গাজীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

জব্দ করা টাকা ও মাদক। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা টাকা ও মাদক। ছবি: সংগৃহীত

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন নরসিংদী জেলার মাধবদী থানার চর দিঘলদী গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে আনোয়ার হোসেন (৩৬) ও একই জেলার রায়পুরা থানার মৃত আমির হোসেনের ছেলে শাওন (২৬)। এ সময় তাঁদের হেফাজত থেকে ১০ হাজারটি ইয়াবা বড়ি, নগদ ৫৮ লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে ওই বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা বড়ি বেচাকেনার খবর পায় পুলিশ। পরে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আনোয়ার ও শাওনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছে থাকা ১০ হাজারটি ইয়াবাবড়ি, নগদ ৫৮ লাখ টাকা, তিনটি মোবাইল জব্দ করা হয়। পুলিশের করা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাদক কারবার পরিচালনা করার কথা স্বীকার করেন তাঁরা।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমান জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হবে।

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গাজীপুরঅভিযানটঙ্গীগ্রেপ্তারমাদক
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