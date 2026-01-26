গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ও গুলি চালিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানায় ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণ করে ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট) এজেন্টের দুটি শাখার প্রায় ২৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতনামা আটজনকে আসামি করা হয়েছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে মহানগরীর বাসন থানাধীন আউটপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে ককটেল ফাটিয়ে ও গুলি চালিয়ে এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট হাসিন এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার আজিজুল হাসান বাদী হয়ে রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বাসন থানায় মামলাটি করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, রোববার বিকেল ৪টার দিকে হাসিন এন্টারপ্রাইজের কর্মী এস এম হাবিবুর রহমান ও মো. সোহরাব দুটি ব্যাগে মোট ২৪ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে মোটরসাইকেলে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন। আউটপাড়া এলাকায় কাজীমুদ্দিন চৌধুরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের গেটসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা এক ব্যক্তি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর তিনটি মোটরসাইকেলে করে আরও সাতজন এসে পথরোধ করেন।
এ সময় ছিনতাইকারীরা দুই কর্মীকে হত্যার হুমকি দিয়ে মারধর করে এবং দুটি ফাঁকা গুলি ছুড়ে দুটি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। পরে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় আহত এস এম হাবিবুর রহমান ও মো. সোহরাবকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, ছিনতাইকারীদের বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তারা হেলমেট, মাস্ক ও ক্যাপ পরিহিত ছিল এবং গাজীপুর-ঢাকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিল।
মামলার বাদী আজিজুল হাসান বলেন, দুটি এজেন্ট শাখার টাকা একসঙ্গে ব্যাংকে জমা দিতে নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। লুণ্ঠিত টাকা উদ্ধার ও দায়ীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের সহযোগিতা চাই।
গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তারে এবং লুণ্ঠিত টাকা উদ্ধারে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। ছিনতাইকারীরা হেলমেট ও মাস্ক পরিহিত ছিল বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে আসামিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।
