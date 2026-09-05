কালিয়াকৈরে কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে কাভার্ড ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে মা-ছেলেসহ দুজনের পরিচয় জানা গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।
এর আগে, আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কাঞ্চনপুর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় কালিয়াকৈর-মাওনা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের বংখুরি চেল্লাগাতিচালা এলাকার নাছিমা বেগম ওরফে ফিরুজা (৪০) ও তাঁর ছেলে আসাদুল মিয়া (১৬)। আসাদুল স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। নিহত অপর নারী ও পুরুষের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাছিমা বেগম তাঁর ছেলে আসাদুলকে নিয়ে বুধবার মির্জাপুরে বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শনিবার তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অটোরিকশায় আরও কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। পথে কাঞ্চনপুর চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। গুরুতর আহত নাছিমা ও তাঁর ছেলে আসাদুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। আহত খোকন ও অটোরিকশাচালক শাকিলকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, দুজনের মরদেহ শনাক্ত হওয়ার পর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অপর দুজনের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কাভার্ড ভ্যানের চালক ও তাঁর সহযোগীকে পাওয়া যায়নি।
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