গাজীপুর

শ্রীপুরে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
মো. জাকির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যবসায়ী মো. জাকির হোসেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ।

আজ শনিবার (২১ মার্চ) ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নিহত মো. জাকির হোসেন (৩২) ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার মুখী গ্রামের মো. মকবুল হোসেনের ছেলে। তিনি মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় কসমেটিকের ব্যবসা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ রবিউল ইসলাম নামে অপর একজনের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা চলছে।

উল্লেখ্য, ১১ মার্চ রাতে শ্রীপুর পৌর শহরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকার একটি বহুতল ভবনের সামনে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন ফুলকি ছিটকে গিয়ে মুহূর্তে আগুন আশপাশের কয়েকটি কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিদগ্ধ হয় তিনজন। অগ্নিদগ্ধ ইয়াসিন ১৪ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

