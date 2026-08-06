Ajker Patrika
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গাজীপুর

যাত্রীবেশে উঠে ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালককে হত্যা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
যাত্রীবেশে উঠে ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালককে হত্যা
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার কালামপুর এলাকায় যাত্রীবেশে অটোরিকশায় উঠে মো. সুমন মিয়া (২৪) নামে এক চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আক্তার স্পিনিং মিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালালেও স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে হামলাকারীরা সেটি ফেলে পাশের বনের দিকে পালিয়ে যায়।

নিহত মো. সুমন মিয়া সপরিবারে কালিয়াকৈর উপজেলার সাহেব বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা বাসস্ট্যান্ড থেকে তিনজন যাত্রীবেশী ছিনতাইকারী সুমন মিয়ার অটোরিকশা ভাড়া করেন। কালামপুর এলাকার দিকে যাওয়ার পথে আক্তার স্পিনিং মিলের সামনে পৌঁছালে তাঁরা চালককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে অটোরিকশা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সুমনের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা অটোরিকশাটি ফেলে পাশের বনের দিকে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সুমনকে উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

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খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আলামত সংগ্রহ করে। অটোরিকশাটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহিদুল ইসলাম বলেন, ছিনতাইকারীরা চালকের গলা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

গাজীপুরঅটোরিকশাহত্যাঢাকা বিভাগছিনতাই
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