জরিমানা করায় হামলার শিকার হাইওয়ে পুলিশ, বাসচালকসহ আটক ৩

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
জরিমানা করায় হামলার শিকার হন হাইওয়ে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরে অবৈধ পার্কিংয়ের দায়ে এক বাসচালককে জরিমানা করায় হামলার শিকার হয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের জৈনাবাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ওপর হামলা চালানোর দায়ে বাসচালক, তাঁর সহকারীসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আহত পুলিশ সদস্য কনস্টেবল আব্দুর রব (৪৫) মাওনা হাইওয়ে থানার রেকারচালক।

আটককৃতরা হলেন ইমাম পরিবহনের বাসচালক জাকির হোসেন সোহেল (৩৩), সহকারী মো. আরিফ মিয়া (৩৩) ও সোহাগ (২৫)।

মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আয়ুব আলী জানান, আজ সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে ঢাকা লেনে অবৈধ পার্কিং করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানোর কাজ করে ইমাম পরিবহনের একটি বাস। এ সময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অভিযুক্ত বাসচালককে অবৈধ পার্কিং করায় গাড়ি সাইড করতে সিগন্যাল দেয় পুলিশ। এরপর দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা বাসচালককে জরিমানা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাসচালক ও সহকারী।

ঘুষ লেনদেনের মিথ্যা অভিযোগ তুলে পুলিশ কনস্টেবলকে এলোপাতাড়ি মারধর করে রাস্তার পাশে নিয়ে যান। এ সময় আরও মানুষ পুলিশকে মারধর করেন। পরবর্তীকালে খবর পেয়ে সালনা এলাকা থেকে অভিযুক্ত বাসচালক, সহকারীসহ তিনজনকে আটক করা হয়। ওসি আরও জানান, আহত কনস্টেবলকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)পুলিশঢাকা বিভাগহামলাজরিমানাজেলার খবর
