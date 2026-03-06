গাজীপুরে স্বামীর ছুরিকাঘাতে পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে পারিবারিক কলহের জেরে ছুরিকাঘাতে শারমিন রুমা (২৫) নামের এক পোশাকশ্রমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনার পর থেকে নিহত শারমিনের স্বামী পলাতক রয়েছেন। আজ শুক্রবার শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের কেওয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শারমিন রুমা নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের মো. রতন মিয়ার স্ত্রী। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। আর মো. রতন মিয়া (৩২) একই এলাকার মহর আলীর ছেলে।
এনামুল হক নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এখানে ভাড়া বাসায় ওঠার পর থেকে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগে থাকত। আজ বিকেলে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে রতন ধারালো ছুরি দিয়ে পেছন থেকে স্ত্রীকে উপর্যুপরি আঘাত করেন।
এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে রক্তাক্ত স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে যান রতন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আল নাফিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, শারমিন রুমা নামের এক নারীকে মৃত অবস্থায় কয়েকজন লোক হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাত রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে নিহত পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ঘাতক স্বামী রতন মিয়া পলাতক রয়েছেন।
তাঁকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। নিহত শারমিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
