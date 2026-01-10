Ajker Patrika

কালিয়াকৈরে তিতাস গ্যাস লাইনে লিকেজ থেকে আগুন, আতঙ্কে বাসিন্দারা

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুন ধরে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভার হরিণহাটি এলাকায় তিতাস গ্যাসের লাইনে লিকেজ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে এপেক্স ফার্মা কারখানার সামনে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন জ্বলে উঠলে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল প্রায় ১ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাসিন্দারা বলছেন, সড়কের পাশে পৌরসভার ময়লা পানির সুয়ারেজ লাইনে গ্যাস লিকেজে দিনরাত আগুন জ্বলতে থাকে। মাঝেমধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এতে আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভার পল্লী বিদ্যুৎ হোসাফ কারখানার সামনে থেকে এপেক্স ফার্মার গেট পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গ্যাস লাইনে লিকেজ রয়েছে। দুই সপ্তাহ ধরে গ্যাস লিকেজ থেকে মাঝেমধ্যেই আগুন জ্বলে উঠছে। এতে পথচারী ও স্থানীয়রা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। গতকাল আগুনের ঘটনার সময় আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। আতঙ্কে লোকজন এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেন।

স্থানীয়রা বলেন, সড়কের পাশের ময়লা পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের ভেতর দিয়ে গ্যাসের মূল লাইন চলে গেছে। এর আগেও সেখানে আগুন ধরেছিল। গত এক সপ্তাহে অন্তত দুবার আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা বহুবার তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে জানালেও এখনো স্থায়ী কোনো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশেই ওষুধ ও জুতা প্রস্তুতকারক কারখানা থাকায় হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই সড়ক ব্যবহার করছেন।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ ইফতেখার হাসান রায়হান চৌধুরী বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে গ্যাস লিকেজ স্থায়ীভাবে বন্ধ না হলে ঝুঁকি থেকেই যাবে। তিনি আরও বলেন, এ নিয়ে অনেকবার আমরা আগুন নিভিয়েছি। এটা সমাধানের জন্য উপজেলা প্রশাসন, গাজীপুর ডিসি অফিস এবং তিতাস গ্যাস লাইনের কর্মকর্তাদের জানিয়েছি। কিন্তু এখনো কোনো প্রতিকার আসেনি। পাশেই বড় বড় গার্মেন্টস এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক রয়েছে। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে তিতাস গ্যাসের কালিয়াকৈর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আল মামুন বলেন, চন্দ্রার এই স্থানটির বিষয়ে মেরামত শাখাকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

উপমহাব্যবস্থাপক আঞ্চলিক অপারেশন বিভাগ (গাজীপুর) প্রকৌশলী মো. গোলাম ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। এটি সংস্কার করা হবে।’

গাজীপুরআগুনঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরগ্যাস
