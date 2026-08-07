Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে হঠাৎ আগুন

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
কালিয়াকৈরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে হঠাৎ আগুন
গাজীপুরের কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা রাজধানী পরিবহনের একটি বাসে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা রাজধানী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানী পরিবহনের বাসটি ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে কালিয়াকৈরে আসে। যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে চালক আনোয়ার হোসেন ও তাঁর সহকারীরা দুপুরের খাবার খেতে যান। এর কিছুক্ষণ পরই বাসটির পেছনের অংশে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাসে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে পুরো বাসটি পুড়ে যায়।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশনের কর্মকর্তা ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, ‘খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আগুনের উৎস ও কারণ অনুসন্ধানে কাজ চলছে।’

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত চলছে।’

বিষয়:

গাজীপুরপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগকালিয়াকৈরঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
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