৯ ঘণ্টায়ও খোঁজ মেলেনি তেঁতুলিয়া নদীতে নিখোঁজ যুবকের

প্রায় ৯ ঘণ্টা পেরোলেও পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীতে নিখোঁজ হওয়া অজ্ঞাতনামা যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বৈরী আবহাওয়া ও নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার সকালে আবারও অভিযান শুরু করার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।
এর আগে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউনিয়া কলাবাড়ি এলাকায় তেঁতুলিয়া নদীতে সাঁতরে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাওয়ার সময় ওই যুবক পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে কেদির হাট তেঁতুলিয়া নদীর তীরবর্তী কলাবাড়ি এলাকা থেকে ওই যুবক সাঁতরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় তিনি মাঝ নদীতে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ, থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
পরে দশমিনা ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয়। উপজেলা প্রশাসন, থানা-পুলিশ, নৌপুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে নদীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালালেও নিখোঁজ যুবকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
দশমিনা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফেরদৌস বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীতে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। তবে বৈরী আবহাওয়া ও নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে সন্ধ্যা ৬টার দিকে অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। রাতে কোনো সন্ধান না পাওয়া গেলে শনিবার সকালে পুনরায় অভিযান চালানো হবে।
দশমিনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাব-অফিসার মো. মিজানুর রহমান বলেন, পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে এসে প্রায় ৯ ঘণ্টা তল্লাশি চালান। তবে নিখোঁজ যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
মো. মিজানুর রহমান আরও বলেন, নদীর তীরবর্তী এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ যুবককে জীবিত বা মৃত অবস্থায় দেখতে পেলে দ্রুত ফায়ার সার্ভিস বা নৌপুলিশকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। শনিবার সকালে আবারও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে।
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