শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় বাবা নিহত, গুরুতর আহত ছেলে

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় কবির হোসেন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছে তাঁর ছেলে আদিব হাসান (১২)। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ধনুয়া গ্রামের জৈনা বাজার-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের চিল্লানিবাড়ি মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কবির উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের মো. বোরহান উদ্দিনের ছেলে। তিনি একজন তবলাবাদক ছিলেন। গুরুতর আহত ছেলে আবিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
কবির হোসেনের প্রতিবেশী মো. মেজবা উদ্দিন জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে কবির জৈনা বাজারে ওষুধের দোকান থেকে ছেলে আবিদকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। জৈনা বাজার-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের চিল্লানিবাড়ি মোড়ে এলে বিপরীত দিক হতে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে কবির হোসেন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। আশপাশের লোকজন গুরুতর আহত ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি রাসায়নিক গুদামে লাগা ভয়াবহ আগুনে পুড়ে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। টিনশেড দোতলা গুদামটিতে আগুন লাগার পর তা বিস্ফোরিত হয়ে পাশের একটি চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।৩১ মিনিট আগে
রূপনগর থানার ওসি (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত ৭টি মরদেহের দাবিদার এসেছে। জানতে পেরেছি, ঢাকা মেডিকেলে আরও কয়েকটি মরদেহের দাবিদার এসেছে। এদের যাচাই-বাছাই করা হবে। তবে মরদেহগুলোর ময়নাতদন্ত ও ডিএনএর নমুনা রাখা হবে।’৪১ মিনিট আগে
জেয়ালতা গ্রামের বৃদ্ধ আব্দুল মজিদ (৬৭) বলেন, ‘ভোর থেকে লাইন ধরি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইন আরও লম্বা হয়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও আটা পাই না।’১ ঘণ্টা আগে
খুলনার তেরখাদায় গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ওএমএসের (ওপেন মার্কেট সেল) আটা বাজারে পাচারের সময় ধরা পড়েছেন হামিম বিল্লাহ (৪০) নামের এক ব্যক্তি। গতকাল মঙ্গলবার রাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হন তিনি।১ ঘণ্টা আগে