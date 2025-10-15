Ajker Patrika
শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় বাবা নিহত, গুরুতর আহত ছেলে

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
কবির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
কবির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় কবির হোসেন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছে তাঁর ছেলে আদিব হাসান (১২)। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ধনুয়া গ্রামের জৈনা বাজার-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের চিল্লানিবাড়ি মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কবির উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া গ্রামের মো. বোরহান উদ্দিনের ছেলে। তিনি একজন তবলাবাদক ছিলেন। গুরুতর আহত ছেলে আবিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

কবির হোসেনের প্রতিবেশী মো. মেজবা উদ্দিন জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে কবির জৈনা বাজারে ওষুধের দোকান থেকে ছেলে আবিদকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। জৈনা বাজার-গাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের চিল্লানিবাড়ি মোড়ে এলে বিপরীত দিক হতে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে কবির হোসেন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। আশপাশের লোকজন গুরুতর আহত ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

