শ্রীপুরে ইউএনওর বাসভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি বাসভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। একই রাতে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার উড়ালসেতু থেকেও একটি ককটেল নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। দুটি ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।
ইউএনও নাহিদ ভূঞা জানান, আজ শনিবার রাত ১০টা ২২ মিনিটের দিকে বাসভবনের সামনের সড়কে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সময় তিনি ভবনের দোতলায় ছিলেন। বিকট শব্দ শুনে বাইরে এসে ককটেল দেখতে পান। সিসিটিভি ফুটেজে ককটেল নিক্ষেপের দৃশ্য দেখা গেলেও কে এটি ছুড়েছে, তা শনাক্ত করা যায়নি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে।
এর কিছু সময় পর রাত পৌনে ১১টার দিকে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার উড়ালসেতুর ওপর থেকে আরেকটি ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজাহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাগুলো গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।