গাজীপুরে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানাধীন নামা বাজার তুরাগ নদীর পারে স্থাপিত একটি মন্ডপে নতুন নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মন্ডপের কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর অবস্থায় দেখতে পায় পূজা কমিটির সদস্যরা। তবে কে বা কারা ভাংচুর করেছে তা জানা যায়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অগ্রগামী যুব সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা মন্ডপের সভাপতি প্রবীর দত্ত বাপ্পা। তিনি জানান, বুধবার বিকাল ৪ থেকে ৬টার মধ্যে কোন এক সময় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। তিনি বলেন, আমরা এখনো প্রতিমায় রং করিনি। প্রতিমাগুলো কাঁচা রয়েছে। একারণে বৃষ্টির সময় ত্রিপাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হলো কিনা দেখার সময় ত্রিপল সরালে দেখা যায়, প্রতিমাদের মধ্যে গনেশের সুর, কার্তিকের গলা, ঘোড়ার কান ভাঙা ও কিছু প্রতিমায় আচর দেওয়া হয়েছে।
খবর পেয়ে জিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাশিমপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
এ বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাটি নিবিরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রতিমাগুলো এখনো নির্মানাধীন ও কাঁচা রয়েছে। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে, নাকি কাঁচা থাকায় অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন জানান, বিষয়টি আমরা জানার পর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।
গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানাধীন নামা বাজার তুরাগ নদীর পারে স্থাপিত একটি মন্ডপে নতুন নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মন্ডপের কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর অবস্থায় দেখতে পায় পূজা কমিটির সদস্যরা। তবে কে বা কারা ভাংচুর করেছে তা জানা যায়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অগ্রগামী যুব সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা মন্ডপের সভাপতি প্রবীর দত্ত বাপ্পা। তিনি জানান, বুধবার বিকাল ৪ থেকে ৬টার মধ্যে কোন এক সময় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। তিনি বলেন, আমরা এখনো প্রতিমায় রং করিনি। প্রতিমাগুলো কাঁচা রয়েছে। একারণে বৃষ্টির সময় ত্রিপাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হলো কিনা দেখার সময় ত্রিপল সরালে দেখা যায়, প্রতিমাদের মধ্যে গনেশের সুর, কার্তিকের গলা, ঘোড়ার কান ভাঙা ও কিছু প্রতিমায় আচর দেওয়া হয়েছে।
খবর পেয়ে জিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাশিমপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
এ বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাটি নিবিরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রতিমাগুলো এখনো নির্মানাধীন ও কাঁচা রয়েছে। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে, নাকি কাঁচা থাকায় অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন জানান, বিষয়টি আমরা জানার পর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের ডিঙাপোতা হাওর থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার বরান্তর গ্রামের পাশে হাওরের বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে ওই লাশটি উদ্ধার করা হয়। ওই ব্যক্তির শরীরে কালো রঙের টি-শার্ট পরিহিত ছিলো।২৮ মিনিট আগে
শত বছর ধরে বিশ্বকর্মা পূজার দিন কুমার নদে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হতো। ২০০৫ সালে সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার পর এই আয়োজন বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সাল থেকে আবার এটি চালু হলেও রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণে ২০১৮ সাল থেকে তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানে রিনা মনিকা কস্তা (৪৩) নামের এক খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে দক্ষিণখানের পশ্চিম মোল্লারটেক কাজী অফিসের মোড় সংলগ্ন একটি বাড়ির ফ্ল্যাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
নিহত ফালু মিয়া পুষ্টকামুরী গ্রামের ইলিম উদ্দিনের ছেলে। গত মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের খালে ধর্মজাল দিয়ে মাছ ধরতে নেমে তিনি নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে মির্জাপুর ও টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে এসে সারাদিন উদ্ধার কাজ চালালেও তার খোঁজ মেলেনি।২ ঘণ্টা আগে