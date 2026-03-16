সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৫১
সি চিন পিং ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

চলতি মাসের শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্ভাব্য বেইজিং সফর এবং প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে চীন। আজ সোমবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই সম্ভাব্য আলোচনায় বাণিজ্য ইস্যুটিই প্রাধান্য পাবে।

তবে আসন্ন সফরের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শর্ত দিয়েছেন, বেইজিং যদি পুনরায় হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার বিষয়ে সহায়তা না করে, তবে তিনি সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক পিছিয়ে দিতে পারেন। এমনকি তাঁর এই অনুরোধ না মানলে তা চীনের মিত্র ‘ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত খারাপ’ হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চীন সফর নিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটন নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখছে। চীন-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের কূটনীতি একটি অপূরণীয় কৌশলগত নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে।

তবে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ন্যাটো এবং চীনের ওপর দেওয়া চাপের বিষয়ে লিন জিয়ান সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। হরমুজ প্রণালি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই ‘উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি’ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুট এবং জ্বালানি সরবরাহকে বিঘ্নিত করেছে।

ওয়াশিংটন জানিয়েছে, ট্রাম্প ৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত চীন সফর করবেন। তবে বেইজিং এখনো তারিখ নিশ্চিত করেনি। এই সফরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে প্যারিসে দুই দেশের শীর্ষ অর্থনৈতিক কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন।

ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে অস্থিরতা বিরাজ করছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র চীনসহ ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে নতুন করে বাণিজ্য তদন্ত শুরু করেছে। জোরপূর্বক শ্রম এবং অতিরিক্ত শিল্প সক্ষমতার অভিযোগে এই তদন্ত শুরু হয়েছে, যা নতুন করে শুল্ক আরোপের পথ খুলে দিতে পারে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বেইজিং কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ওয়াশিংটনকে তাদের ‘ভুল’ বাণিজ্য নীতি সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই পদক্ষেপকে ‘একপেশে, স্বেচ্ছাচারী এবং বৈষম্যমূলক’ বলে অভিহিত করেছে।

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

ইসরায়েলে শব্দের ১২ গুণ গতির ‘ড্যান্সিং মিসাইল’ নিক্ষেপ ইরানের, বৈশিষ্ট্য কী

র‍্যাবের নতুন ডিজি আহসান হাবীব, এসবি প্রধান নুরুল আমিন, সিআইডি প্রধান মোসলেহ উদ্দিন

সাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য, ইউজিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

হরমুজ প্রণালিতে ট্রাম্পের অভিযানের ডাক প্রত্যাখ্যান ইইউর

এবার খামেনির ব্যবহৃত বিমান উড়িয়ে দিল ইসরায়েল

বিস্তৃত যুদ্ধে জড়াবে না ব্রিটেন: স্টারমার

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

