গাজীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান নিয়ে অপপ্রচারের অভিযোগ

সেনাবাহিনীর ব্রিফিং
গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, সরঞ্জামসহ সাতজনকে আটক করার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগ তুলেছে সেনাবাহিনী। আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুর মহানগরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে অস্থায়ী সেনাক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এই অভিযোগ করেন ১৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল লুৎফর রহমান।
প্রসঙ্গত, গত বুধবার (৫ নভেম্বর) দিবাগত রাতে গাজীপুর আর্মি ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে এবং পুলিশ ও র্যাবের সহায়তায় শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে গাজীপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. এনামুল হক মোল্লাসহ (৫০) সাতজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড গুলি, চারটি ওয়াকিটকি সেট, চারটি লাঠি (বেটন), দুটি ইলেকট্রিক শক ডিভাইস, একটি হ্যামার নেল গান ও একটি ধারালো চাকু উদ্ধার করা হয়।
আটক অন্যরা হলেন শওকত মীর (৪৫), জাহিদ মিয়া (৪০), মোস্তফা কামাল (৩২), সিদ্দিকুর রহমান (৩৪), বুলবুল মিয়া (৩৫) ও তোফাজ্জল হোসেন (৪৫)।
লে. কর্নেল লুৎফর রহমান জানান, গত বুধবার দিবাগত রাতে গাজীপুর আর্মি ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পুলিশ ও র্যাবের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নে একটি যৌথ অভিযান চালানো হয়। সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ও এলাকাবাসীর সহায়তায় গাজীপুর জেলার চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি তথা শ্রীপুর এলাকার ত্রাস, অবৈধ বালু উত্তোলনকারী এবং ডাকাত দলের সরদার এনামুল হক মোল্লাকে তাঁর নিজ বাসার পানির ট্যাংকের ভেতর থেকে আটক করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর আরও ছয় সহযোগীকে যৌথ বাহিনী আটক করে।
ব্রিফিংয়ে ওই সেনা কর্মকর্তা জানান, অভিযান চলাকালে তল্লাশির সময় এনামুলের কাছ থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড গুলি, দুটি ইলেকট্রিক শক মেশিন, চারটি ওয়াকিটকি সেট, দুটি লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেলসহ বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এনামুল হক মোল্লার বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় বেশ কয়েকটি ডাকাতি ও অস্ত্র মামলা চলমান রয়েছে এবং কিছু কিছু মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, অভিযান শেষে উদ্ধার করা অস্ত্র, গোলাবারুদ, সরঞ্জামসহ সাতজনকে শ্রীপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ব্রিফিংয়ে লে. কর্নেল লুৎফর রহমান বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একটি মহল এনামুল হক মোল্লার গ্রেপ্তারের বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়াসহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিন্ন খাতে অপপ্রচার করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, ‘সেনাবাহিনী কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সব সময় ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে; সেনাবাহিনী দেশের পক্ষে। যারা এ ব্যাপারে অপপ্রচার করছে এবং অপপ্রচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আমরা মনে করি, তাদেরও কোনো না কোনোভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। সে বিষয়টিকে আমরা গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখছি এবং প্রমাণসাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সেনা কর্মকর্তা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত বুধবার দিবাগত রাত দেড়টা থেকে ভোররাত সোয়া ৫টা পর্যন্ত এনামুল হক মোল্লার বরকুল গ্রামের নিজ বাড়িতে অভিযান চলে। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর খন্দকার মহিউদ্দিন আলমগীর (৪৬ ডিভ লোকেটিং, গাজীপুর সেনাক্যাম্প)। অভিযানের সময় এনামুল হক মোল্লা বাড়ির ছাদের পানির ট্যাংকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন—তল্লাশির সময় তাঁকে সেখান থেকে বের করে আটক করা হয়।
লে. কর্নেল লুৎফর রহমান বলেন, ‘অভিযানের সময় আপনারা (সাংবাদিকেরা) অনেকেই এই অপারেশনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং সবাই অবগত আছেন যে, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর বাসা থেকে ব্যক্তিগত কিছু সরঞ্জাম হারানো গেছে বলে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এরূপ মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর সঙ্গেও যারা সংশ্লিষ্ট, তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
শ্রীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানে দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ সাতজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে মামলা করেছে। পরে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের আদেশে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ব্রিফিংয়ে সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল লুৎফর রহমান এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান। সে সঙ্গে এলাকাবাসীকে এরূপ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাপারেও তথ্য দিয়ে যৌথ বাহিনীকে সহায়তা করার আহ্বান জানান।
সেনা কর্মকর্তা আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘গাজীপুর জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখব এবং জনগণের সহায়তায় অপরাধীদের আইনের আওতায় আনব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আগের মতো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান সামনের দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।’
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এনামুল হক মোল্লা বরমী ইউনিয়নের বরকুল গ্রামের মৃত আহাদ আলীর ছেলে। এনামুল হক মোল্লা ১৫ বছর সৌদিতে ছিলেন। গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নানা অপরাধে জড়িয়ে দেশ ছাড়েন। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর দেশে ফেরেন তিনি। এর পর থেকে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়ে প্রচার-প্রচারণায় অংশ নিয়ে নির্বাচনী এলাকায় ফেস্টুন ও ব্যানার টানিয়েছেন। গত সোমবার বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর তিনি ফেসবুকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে গাজীপুর-৩ আসন থেকে নির্বাচন করার ঘোষণা দেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
গণসংযোগের সময় দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনের বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে হেলিকপ্টারযোগে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আহত বিএনপি নেতার একান্ত সচিব মো. আরিফ মুন্না বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এরশাদ উল্লাহ বুকের ডান পাশে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তাঁর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর বায়েজিদের চালিতাতলী এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগের সময় গুলিবিদ্ধ হন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ। এরপর তাঁকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই ঘটনায় সরওয়ার হোসেন বাবলা নামের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের হোতাসহ দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন চক্রের প্রধান ফারদিন আহমেদ ওরফে প্রতীক (২৫) এবং তাঁর সহযোগী মো. সাগর আহমেদ (২৪)। আজ শুক্রবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিআইডির ঢাকা মেট্রো পূর্ব বিভাগের একটি দল ৬ নভেম্বর ভোরে পঞ্চগড় সদরের ধাক্কামারা এলাকা থেকে মূল হোতা ফারদিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে অভিযান চালিয়ে সাগর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানায়, প্রতারক চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে টেলিগ্রামে ‘বিদেশি বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম’ নামে ভুয়া গ্রুপ খুলে অল্প সময়ে বেশি মুনাফার প্রলোভন দেখাত। গ্রুপে আগে থেকেই সাজানো কিছু সদস্য রাখা হতো, যারা নিজেদের বিনিয়োগ করে লাভ পাওয়ার ভান করে নিয়মিত কৃতজ্ঞতার পোস্ট দিত। এসব দেখে সাধারণ বিনিয়োগপ্রত্যাশীরা প্রতারকদের আশ্বাসে অর্থ পাঠাতেন। পরে চক্রটি তৃতীয় ব্যক্তির নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর ও আত্মসাৎ করত। এভাবে বহু বিনিয়োগকারী সর্বস্ব হারিয়েছেন।
তদন্তে আরও জানা যায়, ফারদিন বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ৩০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এমএফএস অ্যাকাউন্ট এবং সিমকার্ড নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রতারণা চালাতেন। অন্যদিকে সাগর আহমেদ ‘Rio’ নামে ফেইক পরিচয়ে ‘Alexa Wick’ নামের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন। মাত্র সাত সদস্যবিশিষ্ট ওই গ্রুপে স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী পোস্ট ও মন্তব্য করে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা হতো।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফারদিন প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে সিআইডি। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। চক্রের অন্যান্য সদস্য ও অর্থপথ শনাক্তে গ্রেপ্তার দুজনকে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আদালতে আবেদন করা হয়।
সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের সখীপুরে চেক জালিয়াতি মামলায় মেহেরিন খাদিজা লতা নামের এক স্কুলশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে পৌর এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার মেহেরিন খাদিজা উপজেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সহসভাপতি ও যুব মহিলা লীগের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমানে তিনি উপজেলার হামিদপুর গণ-উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।
জানা গেছে, ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আওয়ামী পন্থী নেত্রী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন মেহেরিন খাদিজা। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন।
জানতে চাইলে সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিবাস চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেহেরিন খাদিজার বিরুদ্ধে ব্যাংকের চেক ডিজঅনার মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। মামলার বাদী ও কত টাকার মামলা—এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেননি। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।
ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী সীমান্তে অবৈধভাবে পারাপারের সময় এক ভারতীয় নাগরিকসহ ৬ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মামলা দিয়ে তাদের ফুলবাড়ী থানায় হস্তান্তর করেছে ফুলবাড়ী ব্যাটালিয়ন (২৯ বিজিবি)। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফুলবাড়ীর রসুলপুর বিওপির বিজিবি টহল দল উপজেলার রসুলপুর (পলিপাড়া) গ্রামের মৃত জাহিরুল চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে রসুলপুর বিওপি সীমান্ত ফাঁড়িতে বিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার। এরপর রাতেই আটক ব্যক্তিদের ফুলবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মারগ্রাম গ্রামের নেপাল বর্মন (২৯), বালাদেশের নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার শালবাড়ী গ্রামের জলি রানী (৩০) ও তাঁর দুই মেয়ে এবং পত্নীতলার বড়চাঁদপুর গ্রামের বিজন কুমার দাস (৫৫) ও তাঁর স্ত্রী লিপি রানী দাস (৪৭)।
বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ভারতীয় নাগরিক নেপাল বর্মন গত ২২ অক্টোবর হিলি বন্দর দিয়ে বৈধভাবে বাংলাদেশে আসেন। ২৬ অক্টোবর আদালতের মাধ্যমে জলি রানীকে বিয়ে করেন। পরে ভারতে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ৫ জনকে ৪ নভেম্বর রসুলপুর গ্রামের মৃত জাহিরুল চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে আসেন। গোপন সূত্রে জানতে পেরে বিজিবি সদস্যরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের আটক করেন।
আটক ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে বিজিবি সূত্র জানায়, নেপাল বর্মন বিরামপুর উপজেলার কাটলা বাজার এলাকার ভোলা, রোস্তম ও শহিদুল নামে তিন পাচারকারীর সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় মানব পাচারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল জানান, বিজিবি সদস্যরা ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৬ জনকে থানায় হস্তান্তর করেছে। বিজিবি বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়।
বিজিবি ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার জানান, আটক ব্যক্তিদের ফুলবাড়ী থানায় সোপর্দ করে মামলা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ ব্যাটালিয়ন) কাছে কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বলে জানান এই বিজিবি কর্মকর্তা।
