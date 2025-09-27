সাফারি পার্কে রাতের আঁধারে লুকিয়ে প্রবেশ, গ্রেপ্তার ১১

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুর সাফারি পার্কে রাতের আঁধারে লুকিয়ে ঢোকার দায়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে তাঁদের ধরে শ্রীপুর থানায় হস্তান্তর করে পার্ক কর্তৃপক্ষ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
গাজীপুর সাফারি পার্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী বন সংরক্ষক তারেক রহমান জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা স্থানীয় কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তারেক রহমান বলেন, বিভিন্ন সময় সাফারি পার্কে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে পার্কের মূল্যবান, দুর্লভ প্রাণী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মালপত্র খোয়া গেছে। এসব ঘটনায় মামলাও হয়েছে। এর পর থেকেই চুরি ঠেকানোসহ পার্কের নিরাপত্তা বাড়াতে পার্কের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
গতকাল রাতে পাহারা দেওয়ার সময় কর্মীরা ১১ জন ছেলেকে পার্কের সীমানায় ঘুরতে দেখেন। তিনিসহ ট্যুরিস্ট পুলিশের সাফারি পার্ক ক্যাম্প এ খবর জানতে পারে এবং ১১ জনকে আটক করে হেফাজতে নেওয়া হয়। সকালে শ্রীপুর থানা-পুলিশের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, আজ শনিবার দুপুরে ১১ জনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
