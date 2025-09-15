কাপাসিয়ায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা

কাপাসিয়া (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় গত শনিবার রাতে মো. মোজাম্মেল হোসেন (৫০) নামের মাদকাসক্ত এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণগাঁও গ্রামের মো. সিরাজউদ্দিনের ছেলে।
সনমানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য তৌহিদুজ্জামান সরকার তপন বলেন, মোজাম্মেল হোসেন একজন বনেদি পরিবারের সন্তান। একসময় তিনি জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে চাকরি করতেন। অনেক বছর আগে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। মাদকের টাকা জোগাড় করতে না পারলে মাঝেমধ্যে লোকজনের বাড়ি থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র চুরি করতেন। ৫-৭ দিন আগেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা পরামর্শ করতে এসেছিলেন তাঁর কাছে।
স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার ভোরে উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণগাঁও গ্রামের মতিউর রহমানের বসতঘর থেকে বেশ কিছু হাঁড়ি-পাতিল ও আসবাব চুরি করে চটের বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন মোজাম্মেল। এ সময় স্থানীয় জনগণ এত ভোরে বস্তায় কী নিয়ে যাচ্ছেন, এটি জানতে চাইলে তিনি অসংলগ্ন জবাব দেন। এ সময় তাঁর বস্তা খুলে হাঁড়ি-পাতিল ও আসবাব দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনতা তাঁকে বেধড়ক মারপিট করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হলে বিকেলে তাঁকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।
তবে সনমানিয়া ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. ওমর ফারুক জানান, মোজাম্মেল হোসেন এলাকায় একজন চিহ্নিত মাদকসেবী হিসেবে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় মাদক কারবারিদের টাকাপয়সা লেনদেনসংক্রান্ত বিরোধ থাকায় পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।
নিহতের বড় ছেলে ফাহাদ প্রধান দাবি করেন, তাঁর বাবাকে চুরির অপবাদ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বাবার হত্যাকারীদের বিচার চান।
এ বিষয়ে কাপাসিয়া থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল জানান, মোজাম্মেলের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী সুলতানা রাজিয়া বাদী হয়ে রোববার রাতে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ ৪-৫ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে কাপাসিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় গত শনিবার রাতে মো. মোজাম্মেল হোসেন (৫০) নামের মাদকাসক্ত এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণগাঁও গ্রামের মো. সিরাজউদ্দিনের ছেলে।
সনমানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য তৌহিদুজ্জামান সরকার তপন বলেন, মোজাম্মেল হোসেন একজন বনেদি পরিবারের সন্তান। একসময় তিনি জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে চাকরি করতেন। অনেক বছর আগে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। মাদকের টাকা জোগাড় করতে না পারলে মাঝেমধ্যে লোকজনের বাড়ি থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র চুরি করতেন। ৫-৭ দিন আগেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা পরামর্শ করতে এসেছিলেন তাঁর কাছে।
স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার ভোরে উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণগাঁও গ্রামের মতিউর রহমানের বসতঘর থেকে বেশ কিছু হাঁড়ি-পাতিল ও আসবাব চুরি করে চটের বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন মোজাম্মেল। এ সময় স্থানীয় জনগণ এত ভোরে বস্তায় কী নিয়ে যাচ্ছেন, এটি জানতে চাইলে তিনি অসংলগ্ন জবাব দেন। এ সময় তাঁর বস্তা খুলে হাঁড়ি-পাতিল ও আসবাব দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনতা তাঁকে বেধড়ক মারপিট করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হলে বিকেলে তাঁকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।
তবে সনমানিয়া ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. ওমর ফারুক জানান, মোজাম্মেল হোসেন এলাকায় একজন চিহ্নিত মাদকসেবী হিসেবে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় মাদক কারবারিদের টাকাপয়সা লেনদেনসংক্রান্ত বিরোধ থাকায় পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।
নিহতের বড় ছেলে ফাহাদ প্রধান দাবি করেন, তাঁর বাবাকে চুরির অপবাদ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বাবার হত্যাকারীদের বিচার চান।
এ বিষয়ে কাপাসিয়া থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মণ্ডল জানান, মোজাম্মেলের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী সুলতানা রাজিয়া বাদী হয়ে রোববার রাতে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ ৪-৫ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে কাপাসিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহর (১৬) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্যের ডিমের চরের দক্ষিণ পাশে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করেন বন বিভাগ ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা।২ ঘণ্টা আগে
সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির২ ঘণ্টা আগে
আস্তানায় হামলার ৮ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাঁকে (মো. নাহিদুর রহমান) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন২ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর বাউফলে মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় এক শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে