রিসোর্টে মডেল ধর্ষণের অভিযোগ, চারজনের বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাস নামে এক রিসোর্টে শুটিংয়ে এসে এক মডেল অভিনেত্রী তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এর পরপরই প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান পরিচালনা করে রিসোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ১৮ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে দুই নারীসহ চারজনকে আসামি করে মানব পাচার আইনে মামলা করেছে পুলিশ। বাকি ১৪ জনকে সন্দেহজনক হিসেবে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে মামলাটি করেছেন শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হুমায়ুন কবির।
আসামিরা হলেন রিসোর্টের কর্মচারী মিরাজ শিকদার (২৩), খায়রুল (২৩), মোছা. দিতি (১৯) ও হাজেরা খাতুন (২৫)।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ২১ সেপ্টেম্বর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়ন রাস রিসোর্টে মডেল অভিনেত্রী তরুণী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন। এর পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রিসোর্টের ওপর নজর রাখে। গতকাল শনিবার উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনাকালে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত দুই তরুণীকে দুটি রুম থেকে আটক করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, এর পরপরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রিসোর্টের ১৮ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে দুই নারী ও দুই কর্মচারীর বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা করা হয়েছে। বাকিদের সন্দেহজনক হিসেবে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
