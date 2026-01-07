Ajker Patrika

গাজীপুরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি
শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল এলাকায় ‘ডাইরেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড লেজারওয়্যার (বিডি) লিমিটেড’ নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকালে কারখানার প্রধান ফটকে এ-সংক্রান্ত নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। পরে তাঁরা বকেয়া পাওনা ও কারখানা পুনরায় চালুর দাবিতে অবস্থান নেন।

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানাধীন কামারগাঁও (করমতলা) এলাকায় অবস্থিত বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত এই কারখানায় প্রায় ২০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। এখানে মূলত বিভিন্ন ধরনের খেলার পোশাক তৈরি করা হয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা জানান, গত কয়েক মাস ধরে কোনো নোটিশ ছাড়াই প্রতি মাসে ৩-৪ জন করে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছিল। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও অসন্তোষ বিরাজ করছিল। সবশেষ তিন দিন আগে আরও তিনজনকে ছাঁটাই করা হলে শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানান। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ মালিকের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস দিলেও সকালে এসে তাঁরা কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। শ্রমিকদের দাবি, কারখানা বন্ধ হলেও তাঁদের আইনগত পাওনাদি দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

কারখানার প্রধান ফটকে টাঙানো নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ৪ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত শ্রমিকদের একাংশ অবৈধভাবে কাজ বন্ধ রেখে কারখানার ভেতর বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রমিকেরা কাজে না ফিরে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ৭ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানার কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় কারখানা খোলার তারিখ জানানো হবে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (গাজীপুর সদর জোন) ফারুকুল আলম জানান, শ্রমিকেরা ছাঁটাই বন্ধের দাবিতে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেও মালিকপক্ষের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকপক্ষের দাবি, তারা অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ভর্তুকি দিয়ে কারখানা চালাচ্ছিল, কিন্তু বর্তমান শ্রমিক অসন্তোষের কারণে তারা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগবিক্ষোভবন্ধকারখানাপোশাকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান, যা থাকছে সফরসূচিতে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

ভারতে খেলার ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বিসিবির নীতিনির্ধারকদের সভা

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

১৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী কর্মবিরতির ঘোষণা হোটেল–রেস্তোরাঁর শ্রমিকদের

১৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী কর্মবিরতির ঘোষণা হোটেল–রেস্তোরাঁর শ্রমিকদের

গাজীপুরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সাবেক মন্ত্রী জাবেদসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগ গ্রহণ

২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সাবেক মন্ত্রী জাবেদসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগ গ্রহণ