গাইবান্ধায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় মিলছে না গ্রাহকের কোটি টাকার হদিস

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় গ্রাহকেদের প্রায় কোটি টাকার হদিস মিলছে না বলে জানা গেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, আমানতকারীরা তাদের জমানো অর্থের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ তো দূরের কথা, মূলধনেরই সঠিক হিসাব পাচ্ছেন না তারা। ফলে বেশ কিছু গ্রাহকের কোটি টাকার আমানত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
বিষয়টি জানাজানি হলে রোববার রাত ১০টা পর্যন্ত উপজেলার ধাপেরহাট ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট শাখাটিতে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ভিড় করেন গ্রাহকেরা। এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও অর্থ ফেরতের দাবি জানিয়েছে গ্রাহকেরা।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, কেউ কেউ জমার রসিদ দেখাতে পারলেও ব্যাংকের হিসাব বিবরণীতে সেই অর্থের কোনো তথ্য পাচ্ছেন না।
ব্যাংকের এজেন্ট শাখাটির একজন ভুক্তভোগী গ্রাহক ধাপেরহাট ইউনিয়নের হাসানপাড়ার সোলেমান সরকার। তিনি বলেন, ব্যাংকে প্রতি মাসে টাকা আমানত হিসেবে জমা রাখছি। বিকেলে শোনার পর থেকে ব্যাংকে অবস্থান করছি। ব্যাংকে যে টাকা জমা দিয়েছি, অফিসের কাগজের সাথে কোনো মিল নাই। আমার মতো অনেকে গ্রাহকের এমন ঘটনা ঘটছে।’
এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইসলামী ব্যাংক গাইবান্ধা শাখার একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘বিষয়টি জানাজানির পরই গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত হিসাব যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
এ দিকে, ঘটনার পর থেকে গ্রাহকদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। অনেকেই তাদের জমা করা টাকার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।
দ্রুত তদন্ত শেষ করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন, জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় আনাসহ ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা।
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