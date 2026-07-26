Ajker Patrika
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খুলনায় রিভলবারসহ টাইগার গ্রুপের সদস্য রবিউল গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় রিভলবারসহ টাইগার গ্রুপের সদস্য রবিউল গ্রেপ্তার
খুলনায় গ্রেপ্তার রবিউল। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা মহানগরীর হরিণটানা থানার রায়ের মহল এলাকায় অভিযান চালিয়ে টাইগার গ্রুপের সদস্য মো. রবিউল ইসলামকে (৩৬) একটি বিদেশি রিভলবারসহ গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৬, সিপিসি স্পেশাল কোম্পানি। আজ রোববার দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আজ দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রায়ের মহল এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় রায়ের মহল এলাকার বাসিন্দা শেখ লাল মিয়ার ছেলে রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযান চলাকালে তাঁর বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রবিউলের দেখিয়ে দেওয়া স্থান থেকে একটি বিদেশি রিভলবার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা অস্ত্র উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

র‍্যাবের তথ্যমতে, গ্রেপ্তার রবিউল খুলনার টাইগার গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন থানায় অস্ত্র আইন, মাদক, হত্যাচেষ্টা, চুরিসহ মোট ১৬টি মামলা রয়েছে।

এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। মামলা শেষে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার আসামিকে খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) হরিণটানা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব-৬।

র‍্যাব জানিয়েছে, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী অপরাধী, মাদক কারবারি ও বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার আসামিদের আইনের আওতায় আনতে তাদের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

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