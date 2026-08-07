নদীতে মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজের ২২ ঘণ্টা পর প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার নলেয়া নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া প্রবাসী ইউনুস আলীর (৪৫) মরদেহ ২২ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের রগুনাথপুর মরাঘাটি নলেয়া নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়নের তরফজাহান ঝাউলার বাজার এলাকায় নলেয়া নদীতে নিখোঁজ হন তিনি। নিহত ইউনুস আলী একই ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিক মিয়ার ছেলে। দীর্ঘ ১৫ বছর সৌদি আরবে ছিলেন তিনি।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বাড়ী থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নলেয়া নদীতে মাছ শিকারে যান ইউনুস আলী। দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাওয়া যায়নি তাঁর। পরে স্বজনেরা রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। এরপর আজ রংপুর থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সকাল ৭টা থেকে নলেয়া নদীর বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। একপর্যায়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রগুনাথপুর মরাঘাটির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণে নলেয়া নদী থেকে প্রবাসী ইউনুস আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সাদুল্লাপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আবদুর রহমান বলেন, ‘নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
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