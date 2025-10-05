Ajker Patrika
> সারা দেশ
> গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ নিয়ে নারীর মৃত্যু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ১০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে অ্যানথ্রাক্স রোগের উপসর্গ নিয়ে মোছা. আজেনা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের পশ্চিম বেলকা গ্রামের (দকিদার মোড়) মো. আবুল হোসেনের স্ত্রী।

গতকাল শনিবার রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে বেলকা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজেনা বেগমের একটি ছাগলের বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সেটি জবাই করেন। এ সময় তাঁর হাতের আঙুলে হাড় লেগে ক্ষত হয়। পরে স্থানীয় পল্লিচিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এতে কাজ না হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওই নারীকে নিয়ে যান তাঁর পরিবারের লোকজন। এরপর তারা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

মৃত নারীর ভাতিজা ও পল্লিচিকিৎসক মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম দিন যখন আমার কাছে উনি এসেছিলেন, তখন ওনার হাতের একটা আঙুলে কালো ফোসকা ছিল। চিকিৎসা দিয়েছিলাম। এরপর দুই দিন আগে আবারও এসেছিলেন। তখন দেখেছি, কালো ফোসকা আর নেই। তবে ওই জায়গাটা লাল হয়ে আছে। বলেছি, অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু থাকতে পারে আপনার শরীরে। দ্রুত হাসপাতালে যান। হিস্টরি শুনে প্রথম দিনেও এমনটাই বলেছিলাম।’

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা দিবাকর বসাক বলেন, ‘গতকাল শনিবার ওই রোগী খুব খারাপ অবস্থায় আমাদের এখানে এসেছিলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়েই রংপুর মেডিকেলে রেফার করেছি।’ অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা গেছে কি না—এ ধরনের প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘এটা পরীক্ষা ছাড়া নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে হিস্ট্রিতে এটা দেখা গেছে, তার শরীরে অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ ছিল। এ ছাড়া ওই সময় দেখেছি, ওই রোগীর প্রেশার কমে গিয়েছিল এবং শ্বাস কষ্ট ছিল।’

বিষয়:

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানলে সরকার ভেঙে দেব, নেতানিয়াহুকে ২ জোটসঙ্গীর হুমকি

ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানলে সরকার ভেঙে দেব, নেতানিয়াহুকে ২ জোটসঙ্গীর হুমকি

ছুটি না নিয়েই লাপাত্তা ৯১ প্রাথমিক শিক্ষক

ছুটি না নিয়েই লাপাত্তা ৯১ প্রাথমিক শিক্ষক

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি লেক থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

ধানমন্ডি লেক থেকে তরুণের লাশ উদ্ধার

বেনাপোলে পরিবহনশ্রমিককে মারধরের অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

বেনাপোলে পরিবহনশ্রমিককে মারধরের অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

বাংলাদেশের মানুষ শতভাগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে গেছে: মতিউর রহমান আকন্দ

বাংলাদেশের মানুষ শতভাগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে গেছে: মতিউর রহমান আকন্দ

পাখি শিকারে বাধা দেওয়ায় যুবককে গুলি

পাখি শিকারে বাধা দেওয়ায় যুবককে গুলি