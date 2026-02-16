Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবদল কর্মী কাঁকন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে কাঁকন (৩৫) নামে এক যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের জুনদহ বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত কাঁকন বরিশাল ইউনিয়নের দুবলাগাড়ী গ্রামের মিরু মণ্ডলের ছেলে। তিনি বরিশাল ইউনিয়ন যুবদলের কর্মী।

জানা গেছে, গতকাল রাতের দিকে কাঁকন জুনদহ বাজার এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় অপরিচিত কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে কাঁকনের হাতের দুটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পা ভেঙে যায়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতা মওদুদ মিয়া বলেন, ‘হঠাৎ করে অপরিচিত কয়েকজন এসে কাঁকনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। এ ধরনের নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।’

পলাশবাড়ী পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আহত কাঁকন আমাদের উপজেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। তাকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এ হামলা করা হয়েছে। আমরা এই বর্বর হামলার কঠোর প্রতিবাদ জানাই।’

আজ সোমবার সকালে পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান বলেন, আহত ব্যক্তির পরিবার এখনো কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

