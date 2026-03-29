Ajker Patrika
গাইবান্ধা

পলাশবাড়ীতে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা: আহত স্বামী হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা)  প্রতিনিধি
নারীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ওই নারীর স্বামী গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ভাড়া বাসা থেকে ববিতা খাতুন (৩০) নামের এক নারীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ওই নারীর স্বামী পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হারুন মিয়াকে হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৯ মার্চ) ভোরে তাঁকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতাল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পলাশবাড়ী থানা-পুলিশ।

আজ দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ারে আলম খান।

এর আগে গতকাল শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে পলাশবাড়ী উপজেলার ঢোলভাঙ্গা এলাকার আমালাগছি এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে ববিতা বেগমের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে কেটে ফেলা একটি পুরুষাঙ্গ পায় পুলিশ।

পুলিশ জানায়, পুরুষাঙ্গটি ববিতার স্বামী হারুন মিয়ার। একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার একপর্যায়ে ববিতা তাঁর স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেন। পরে হারুন তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে আহত অবস্থায় পালিয়ে যান। ভোরে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হারুনকে গ্রেপ্তার করে তারা।

পলাশবাড়ী থানার ওসি সারোয়ারে আলম খান বলেন, গলা কেটে হত্যার ঘটনায় ববিতা বেগমের পলাতক স্বামী হারুন মিয়াকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া রুমে পাওয়া পুরুষাঙ্গটি হারুন মিয়ার।

ওসি আরও জানান, হারুন মিয়া শঙ্কামুক্ত হলেও রক্তস্বল্পতার কারণে তাঁর শরীরে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। তিনি কোনো কথাই বলছেন না। সুস্থ হলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে ববিতাকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় গতকাল রাতেই নিহতের মা হাসনা বেগম বাদী হয়ে হারুনকে প্রধান আসামি করে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে পলাশবাড়ী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

বিষয়:

গাইবান্ধাপলাশবাড়ীগাইবান্ধা সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

