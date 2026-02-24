Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় নিরাময় কেন্দ্রে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে নির্যাতন, ৫ আসামি কারাগারে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
কারাগারে নেওয়া আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে মারধর ও নির্যাতনের মামলায় পাঁচ আসামির জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের দিকে গাইবান্ধা সদর আমলি আদালতের বিচারক অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আতিকুর রহমান এই আদেশ দেন।

আসামিরা হলেন জিইউকে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাধন (৩৫), লাবিব (৩২), শিহাব (৩৫), আতিফ (৩৬) ও তালহা (৩৫)।

জামিন নামঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাইবান্ধা সদর আমলি আদালতের কোর্ট উপপরিদর্শক আজিজুল ইসলাম।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে গাইবান্ধা সদর আমলি আদালতে আসামিদের জামিনের আবেদন জানান আইনজীবী মনজুরুল করিম সোহেল ও আবদুর রশিদ। সাড়ে ১১টার দিকে জামিনের আবেদনের ওপর শুনানি হয়। এ সময় বাদী পক্ষের আইনজীবী কাজী আমিরুল ইসলাম ফকু জামিনের বিরোধিতা করেন।

আইনজীবী আমিরুল ইসলাম বলেন, আদালত জামিনের আবেদনের ওপর উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানি শেষে আসামিদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন এবং তাঁদের জেলা কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে তাঁদের গাইবান্ধা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

