Ajker Patrika
ঝালকাঠি

কাঠালিয়ায় মাদক কারবারির কামড়ে পুলিশের এসআই আহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
কাঠালিয়ায় মাদক কারবারির কামড়ে পুলিশের এসআই আহত
রতন চন্দ্র হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানের সময় এক মাদক কারবারির কামড়ে পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার চেচরীরামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ কর্মকর্তা রতন চন্দ্র হাওলাদার কাঠালিয়া থানায় উপপরিদর্শক (এসআই) পদে কর্মরত। অভিযুক্ত সুজন হাওলাদার (৩০) উপজেলার চেঁচরীরামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং সোবাহান হাওলাদারের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক কারবারের অভিযোগে কাঠালিয়া থানা-পুলিশের একটি দল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সুজন হাওলাদারকে আটক করার চেষ্টা করলে তিনি পুলিশের ওপর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

একপর্যায়ে তিনি এসআই রতন চন্দ্র হাওলাদারের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর কাছ থেকে আটটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আহত এসআইকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

কাঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনগত ব্যবস্থা শেষ করে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

ঝালকাঠিপুলিশঅভিযানএসআইকাঠালিয়ামাদকউপজেলাঝালকাঠি সদরআহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণ: ঘটনার তদন্তে পৃথক ২টি কমিটি গঠন

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণ: ঘটনার তদন্তে পৃথক ২টি কমিটি গঠন

কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা