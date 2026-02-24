কাঠালিয়ায় মাদক কারবারির কামড়ে পুলিশের এসআই আহত

ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানের সময় এক মাদক কারবারির কামড়ে পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার চেচরীরামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ কর্মকর্তা রতন চন্দ্র হাওলাদার কাঠালিয়া থানায় উপপরিদর্শক (এসআই) পদে কর্মরত। অভিযুক্ত সুজন হাওলাদার (৩০) উপজেলার চেঁচরীরামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং সোবাহান হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক কারবারের অভিযোগে কাঠালিয়া থানা-পুলিশের একটি দল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সুজন হাওলাদারকে আটক করার চেষ্টা করলে তিনি পুলিশের ওপর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
একপর্যায়ে তিনি এসআই রতন চন্দ্র হাওলাদারের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ তাঁকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর কাছ থেকে আটটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আহত এসআইকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
কাঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আইনগত ব্যবস্থা শেষ করে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।
