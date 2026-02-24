Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চট্টগ্রামের চার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার অভিনন্দন
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের সন্তান বাংলাদেশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা।

অভিনন্দনপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে আয়োজিত সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সমিতির নেতারা তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসচিবালয়মন্ত্রীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণ: ঘটনার তদন্তে পৃথক ২টি কমিটি গঠন

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণ: ঘটনার তদন্তে পৃথক ২টি কমিটি গঠন

কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা