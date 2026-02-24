চট্টগ্রামের চার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার অভিনন্দন

চট্টগ্রামের সন্তান বাংলাদেশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা।
অভিনন্দনপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে আয়োজিত সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সমিতির নেতারা তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।
চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। ব্যবসায়িক কাজ শেষে কুমিল্লা থেকে ফেরার পথে আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর মোহাম্মদ আলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
গতকাল সোমবার হাসপাতালে ৭৮ জন রোগী থাকলেও মঙ্গলবার সকালে অর্ধেক রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। সোমবার বেলা ১১টার দিকে ২৩ জন ব্যক্তি জরুরি বিভাগে এসে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলায় বারশত দুধকুমড়া গ্রামের আলী হোসেন (৩৯), মঈন উদ্দিন (৩২), নাছির খান (২৭), পরৈকোড়া ইউনিয়নের নেজাম...৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহরে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)। আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক কবির উদ্দিন আহম্মদ বলেন, দুর্ঘটনার কারণগুলো খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার তদারকি জোরদার করতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকার আটি বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে পাঁচটি দোকান থেকে মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।৪৪ মিনিট আগে