কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
কেরানীগঞ্জে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার তদারকি জোরদার করতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা এলাকার আটি বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে পাঁচটি দোকান থেকে মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

সরকার নির্ধারিত মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও নির্দেশনা অমান্যের অভিযোগে গরুর মাংস, মুদি ও ফলের দোকানকে জরিমানা করা হয়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উমর ফারুকের নির্দেশনায় সহকারী কমিশনার ভূমি জান্নাতুল মাওয়া অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি জানান, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে র‍্যাব-১০-এর একটি দল সহযোগিতা করে।

