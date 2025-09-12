Ajker Patrika
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে জামায়াত সরকার গঠন করবে: হালিম

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গোবিন্দঞ্জে মডেল মসজিদ মিলনায়তনে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গোবিন্দঞ্জে মডেল মসজিদ মিলনায়তনে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম বলেছেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয় লাভ করে সরকার গঠন করবে ইনশা আল্লাহ। আমিরে জামায়াত নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন।’ এ জন্য সাহস ও হিম্মতের সঙ্গে কাজ করার জন্য সকল পর্যায়ে কর্মী-সমর্থকদের আহ্বান জানান তিনি।

আজ শক্রবার গাইবান্ধার গোবিন্দঞ্জে মডেল মসজিদ মিলনায়তনে জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্বশীলদের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মাওলানা আবদুল হালিম বলেন, ‘নৈতিক শক্তি ও সাহস ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্যের মাধ্যমে সারা দেশে চাঁদাবাজ, দখলবাজ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নৈতিক শক্তি আর সাহস থাকলে অন্য শক্তি আপনাকে দমাতে পারবে না।’

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘আগামী দিনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ সাড়া দেবে। ৩৩ বছর শিবিরের নামে কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের বিজয়ী হয়েছে। আমরা সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। নির্বাচনে হারলে ও জিতলে আমরা আল্লাহ সন্তুষ্ট লাভের জন্য সেজদা করব। এটাই আমাদের নিয়ম।’

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করেছিল আমাদের দমানোর জন্য। কিন্তু আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে নাই। তাদেরই এ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে জনগণের ভয়ে। নারী অধিকার জামায়াত দিয়েছে এবং আমাদের ছয়জন নারী জাতীয় সংসদের ছিল। কথায় কথায় রাজাকার বলে ট্যাগ আর জনগণ খায় না। তারা আস্থা আর নির্ভরশীল দল এবং নেতা নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত।’

মো. আবুল হোসাইন সরকারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জেলা আমির মো. আব্দুল করিম সরকার, সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. আব্দুর রহিম সরকার, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা জহুরুল হক সরকার, সহকারী সেক্রেটারি সৈয়দ রোকনুজ্জামান, উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সহকারী সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম রাজু ও মাওলানা মশিউর রহমান, ছাত্রশিবির নেতা মাওলানা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

গাইবান্ধারংপুরগাইবান্ধা সদরজেলার খবরগোবিন্দগঞ্জজামায়াতে ইসলামী
