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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রাহক তালিকা বাতিলের দাবিতে ইউএনও কার্যালয়ে ভাঙচুর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৪৮
গাইবান্ধায় ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রাহক তালিকা বাতিলের দাবিতে ইউএনও কার্যালয়ে ভাঙচুর
ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের তালিকা বাতিলের দাবিতে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ভাঙচুর ও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও এনসিপির নেতা-কর্মী এবং নিয়োগবঞ্চিত ব্যক্তিরা এ বিক্ষোভ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সকালে উপজেলা প্রশাসন ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের নামের তালিকা প্রকাশ করে। বিষয়টি জানাজানি হলে বেলা ১টার দিকে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও এনসিপির নেতা-কর্মী এবং নিয়োগবঞ্চিতরা ইউএনও কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় অফিস কক্ষের জানালা ও কয়েকটি চেয়ার ভাঙচুর করা হয়। একপর্যায়ে বিএনপির সিনিয়র নেতারা গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগের তালিকা করা হয়েছে। তালিকায় ফ্যাসিস্ট দলের নেতা-কর্মীদের নামও রয়েছে।

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জয়নাল মিয়া বলেন, ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগের তালিকায় ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নাম থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে দলীয় নেতা-কর্মী ও নিয়োগ বঞ্চিতরা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায়। তিনি অবিলম্বে এই তালিকা বাতিলের দাবি জানান।

এসব বিষয়ে ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ফ্যামিলি কার্ডের সুপারভাইজার পদে এক হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। সরকারি নিয়মে সেখান থেকে মেধার ভিত্তিতে ৭৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যারা নিয়োগবঞ্চিত হয়েছেন তারাই ভাঙচুর করেছেন।

বিষয়:

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