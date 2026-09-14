মশার কয়েলের আগুনে পুড়ে মরল দুই গরু, দগ্ধ আরও তিনটি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা ইউনিয়নে কয়েলের আগুন থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডে দুটি গরু পুড়ে মারা গেছে। এ ঘটনায় আরও তিনটি গরু গুরুতর আহত হয়েছে এবং গোয়ালঘরটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়েছে।
আজ সোমবার ভোররাতে উপজেলার বেলকা ইউনিয়নের তালুক বেলকা গ্রামের কৃষক মো. আঙ্গুর মিয়ার (৩৫) বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় তিন লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো রাতে গোয়ালঘরে মশা তাড়ানোর জন্য কয়েল জ্বালানো হয়েছিল। একপর্যায়ে কয়েলের আগুন থেকে গোয়ালঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। গরুগুলোর ডাকাডাকির শব্দে বাড়ির লোকজনের ঘুম ভেঙে গেলে আঙ্গুর মিয়া চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন। পরে স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।
তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় গোয়ালঘরে থাকা গরুগুলো বের করে আনা সম্ভব হয়নি। এতে দুটি গরু পুড়ে মারা যায় এবং তিনটি গরু আহত হয়।
প্রতিবেশী সাজু মিয়া বলেন, ‘চিৎকার শুনে এসে দেখি গোয়ালঘরে আগুন জ্বলছে। সবাই মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। এরই মধ্যে দুটি গরু পুড়ে যায়। এ সময় আরও তিনটি গরু আহত হয়েছে।’
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আঙ্গুর মিয়া বলেন, ‘গরুগুলোর ডাকাডাকির শুনে উঠে দেখি গোয়ালঘরে আগুন জ্বলছে। প্রতিবেশীদের সহায়তায় আগুন নেভানো হলেও দুটি গরু বাঁচাতে পারিনি। গরুগুলোই ছিল আমার সংসারের প্রধান সম্বল। এখন আমি পুরোপুরি নিঃস্ব।’
বেলকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জানান, অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানার পরপরই উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
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