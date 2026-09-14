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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ০৯
ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু
ফাইল ছবি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে হাসপাতালটিতে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৮ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৫৫ জন এবং চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন। বর্তমানে ডেঙ্গু আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন ১৩১ জন।

তকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় মারা যান রাশিদা খাতুন (৪২)। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

অন্যদিকে আজ সোমবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে মৃত্যু হয় জাফর আলীর (৭০)। তাঁর বাড়ি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার জৈনা বাজার এলাকায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৩ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন খান।

ডা. মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন খান বলেন, চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২ হাজার ১৭৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলামৃত্যুডেঙ্গুময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগ
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