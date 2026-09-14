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রাজধানীর খিলক্ষেতে ২০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার: ডিএমপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর খিলক্ষেতে ২০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার: ডিএমপি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে ২০ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তার দুজন হলেন—মোসা. ছালমা বেগম লাকি (৪৮) ও মো. আব্দুর রহিম (৫৪)। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

ডিবি মতিঝিল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছে থেকে ২০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় খিলক্ষেত থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা পেশাদার মাদক কারবারি চক্রের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাদক সংগ্রহ করে খিলক্ষেতসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। গতকালই তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

খিলক্ষেতইয়াবাঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগমাদকডিবি
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