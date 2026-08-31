২০ দিনেও মেলেনি সুন্দরগঞ্জে নিখোঁজ শিক্ষার্থীর সন্ধান

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে নিখোঁজের ২০ দিন পেরিয়ে গেলেও এক শিক্ষার্থীর সন্ধান মেলেনি। গত ১১ আগস্ট থেকে তার কোনো সন্ধান পাচ্ছেন না পরিবার ও স্বজনেরা। এতে চরম আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁদের। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছেন ওই শিক্ষার্থীর মা।
নিখোঁজ ওই শিক্ষার্থীর বাড়ি উপজেলার বামনডাঙা ইউনিয়নের ফলগাছা মনিরাম গ্রামে। সে স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পাশ করেছে।
নিখোঁজ শিক্ষার্থীর বাবা বলেন, ‘বাড়িতে থাকি না আমি। ঢাকায় একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি। আমার পরিবার ও স্বজনেরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছে। এখন পর্যন্ত মেয়ের কোনো সন্ধান পায়নি।’
নিখোঁজ শিক্ষার্থীর মা বলেন, ‘ও আমার পরিবারের বড় মেয়ে। পরীক্ষার রেজাল্টে মেয়েসহ আমরা সবাই খুশি। খুশির খবর প্রতিবেশীদের জানাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। পরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বললেও কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। পরে থানায় জিডি করেছি। এখন পর্যন্ত তাঁরাও কোনো সন্ধান দিতে পারেননি। মেয়ে এখন আমার বেঁচে আছে না-কি নাই, কিছুই তো বলতে পারছি না।’
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে পুলিশ। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পজিটিভ কিছু একটা হবে।’
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