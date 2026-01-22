Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় বিএনপির ২ গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার কোচাশহর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, গোবিন্দগঞ্জে কোচাশহর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনের সঙ্গে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জহুরুল ইসলামের দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি চলে আসছিল। এরই জেরে আজ সন্ধ্যার দিকে ধানের শীষের প্রচারণার সময় দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

মোশারফ হোসেন বলেন, তাঁর নেতৃত্বে ধানের শীষের সমর্থনে একটি মিছিল কোচাশহর বাজার প্রদক্ষিণ করছিল। মিছিলটি বাজারের তিন মাথায় পৌঁছালে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে জহুরুল ইসলামের লোকজন বাধা দেন। এ ঘটনায় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

এদিকে চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম বলেন, ধানের শীষের সমর্থনের নামে জামায়াতের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তাঁরা এ উসকানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে মিছিলে বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পবিত্র কুমার বলেন, বিষয়টি শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

বিষয়:

গাইবান্ধাবিএনপিজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
