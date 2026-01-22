গাইবান্ধায় বিএনপির ২ গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার কোচাশহর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, গোবিন্দগঞ্জে কোচাশহর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেনের সঙ্গে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জহুরুল ইসলামের দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি চলে আসছিল। এরই জেরে আজ সন্ধ্যার দিকে ধানের শীষের প্রচারণার সময় দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
মোশারফ হোসেন বলেন, তাঁর নেতৃত্বে ধানের শীষের সমর্থনে একটি মিছিল কোচাশহর বাজার প্রদক্ষিণ করছিল। মিছিলটি বাজারের তিন মাথায় পৌঁছালে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে জহুরুল ইসলামের লোকজন বাধা দেন। এ ঘটনায় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
এদিকে চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম বলেন, ধানের শীষের সমর্থনের নামে জামায়াতের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তাঁরা এ উসকানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে মিছিলে বাধা দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
গোবিন্দগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পবিত্র কুমার বলেন, বিষয়টি শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা ও পৌরসভার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের এক মতবিনিময় সভা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নগরীর বিভারলি হিলে রাউজান উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক জসীম উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই মতবিনিময় সভা হয়।৩৬ মিনিট আগে
পাবনার চাটমোহরে ‘মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ঢেকে জামায়াত প্রার্থীর বিলবোর্ড’ শিরোনামে আজ বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে সংবাদ প্রচারিত হলে বিলবোর্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিলবোর্ডটি সরানো হয় বলে ‘মিডিয়া সেল, চাটমোহর জামায়েতে ইসলামী’ নামে ফেসবুক পেজে থেকে এ তথ্য জানানো হয়।৩৮ মিনিট আগে
রাঙামাটিতে সৌদিয়া পরিবহনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের একমাত্র পরিবহন পাহাড়িকা বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মোটর মালিক সমিতি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাসটির চলাচল বন্ধ রয়েছে।৪২ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিনে যানজট সৃষ্টি করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় দুই প্রার্থীকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে তাঁদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়২ ঘণ্টা আগে