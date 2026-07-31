Ajker Patrika
En
গাইবান্ধা

সনাতনী যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, দেড় বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সনাতনী যুবকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, দেড় বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ
আব্দুর রহমানকে কালেমা পাঠ করাচ্ছেন ড. মুফতি সালাহ উদ্দিন আশরাফী। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অনিক কর্মকার নামের এক সনাতনী যুবক ধর্মান্তরিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর মির্জাপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব ড. মুফতি সালাহ উদ্দিন আশরাফী তাঁকে কালেমা পাঠ করান।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নতুন নাম রাখা হয়েছে আব্দুর রহমান জামিল। তিনি মির্জাপুর পৌরসভার সাহাপাড়া গ্রামের জয়দেব কর্মকারের ছেলে। তিনি মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের বরাটি গ্রামের বাসিন্দা।

ধর্মান্তরিত হওয়া আব্দুর রহমান জামিল জানান, ছোটবেলা থেকেই ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও নিয়মনীতির প্রতি তাঁর গভীর দুর্বলতা ছিল। গত চার বছর ধরে তিনি ধারাবাহিকভাবে ইসলাম ধর্মের ইতিহাস ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াশোনা এবং গবেষণা করেছেন।

আব্দুর রহমান জানান, তিনি ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এরপর থেকেই ইসলামি জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন। দশ মাস ধরে তিনি ঢাকার একটি মাদ্রাসায় অবস্থান করে ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও শরিয়াহ অর্জন করছেন। আজ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ করেন।

পারিবারিক বিষয়ে আব্দুর রহমান জামিল জানান, তাঁর বাবা-মা ছাড়াও বড় দুই বোন রয়েছে। বড় দুই বোনের ইতিমধ্যে বিয়ে হয়েছে। ধর্ম পরিবর্তন করলেও তিনি তাঁর বাবা-মার সঙ্গে সুসম্পর্ক ও নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছেন।

আব্দুর রহমান আরও বলেন, ‘ইসলাম ধর্মে বাবা-মার ভরণপোষণ করা ফরজ। আমি আমার বাবা-মার ভরণপোষণ করে যাব এবং পাশাপাশি তাঁদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাব। আল্লাহ যেন তাঁদের হেদায়েত দান করেন।’

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত