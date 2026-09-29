কুড়িগ্রামে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার শিশুটির প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে শিশুর বাবা বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রতিবেশী সিদ্দিক হোসেনের (৫৫) বাড়ির উঠানে তাঁর নাতির সঙ্গে খেলছিল শিশুটি। এ সময় বাড়িতে অন্য কেউ না থাকার সুযোগে সিদ্দিক হোসেন শিশুটিকে ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
পরে শিশুটি কান্নাকাটি করে বাড়িতে ফিরে মাকে বিষয়টি জানায়। পরিবারের পক্ষ থেকে সিদ্দিক হোসেনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মারমুখী আচরণ করেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে গতকাল সোমবার রাতে সিদ্দিক হোসেনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। সিদ্দিক হোসেন আবদুস সাত্তার আলীর ছেলে।
থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কমল কিশোর ঘোষ বলেন, শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। আজ মঙ্গলবার শিশুটির প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কুড়িগ্রামে পাঠানো হয়েছিল।
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