গাইবান্ধা কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
শামিকুল ইসলাম সরকার লিপন। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধা জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে শামিকুল ইসলাম সরকার লিপন (৫৭) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শামিকুল ইসলাম সরকার লিপন পলাশবাড়ী পৌরসভার বৈরী হরিণমারী গ্রামের আব্দুল জোব্বার সরকারের ছেলে। তিনি পলাশবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলার আতিকুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা শামিকুল রাত ১১টার দিকে বুকে ব্যথা অনুভব করেন। পরে তাঁকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে মারা যান তিনি।

২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর পুলিশ রাজধানী ঢাকা থেকে শামিকুল ইসলাম সরকার লিপনকে প্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠায় আদালত। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা রোগে ভুগছিলেন।

